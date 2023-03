Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Zalando 34,17 EUR

Das Papier von Zalando konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 34,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 34,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 350.224 Stück.

Bei einem Wert von 51,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,91 Prozent. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,71 EUR.

Am 02.11.2022 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.349,10 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.283,40 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,615 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

