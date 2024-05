Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 24,02 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 24,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 23,90 EUR. Bei 24,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 137.986 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,84 EUR.

Am 07.05.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,813 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

