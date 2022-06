Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,04 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 21.06.2022 12:22:00 Uhr 3,1 Prozent auf 25,08 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 25,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 589.657 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2021 bei 105,90 EUR. 76,32 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 24,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 3,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,29 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber 0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.205,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.237,80 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Zalando am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,15 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

