Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Mittag vor

Um 11:48 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 25,88 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 26,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124.626 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 40,29 EUR.

Zalando gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 2.255,60 EUR gegenüber 2.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 03.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,583 EUR je Aktie aus.

