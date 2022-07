Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Zalando 28,05 EUR

Die Zalando-Aktie musste um 21.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 28,12 EUR abwärts. Bei 27,69 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 406.987 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 101,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 72,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,94 EUR fiel das Papier am 24.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,29 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,73 EUR an.

Am 05.05.2022 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,415 EUR je Aktie belaufen.

