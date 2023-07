Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 30,98 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 30,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 31,07 EUR. Bei 30,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 648.690 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 47,87 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 61,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 39,67 EUR.

Am 04.05.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.255,60 EUR – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 01.08.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,576 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

