Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Mit einem Wert von 30,15 EUR bewegte sich die Zalando-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,15 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 30,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 29,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,01 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.668 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,94 Prozent. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 57,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,67 EUR.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.205,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.255,60 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,576 EUR je Aktie belaufen.

