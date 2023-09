Zalando Aktie News: Zalando fällt am Donnerstagmittag

Zalando im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 23,37 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,1 Prozent auf 23,37 EUR ab. Bei 23,34 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 23,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 273.580 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,02 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,93 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,17 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.556,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.623,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Zalando die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,645 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende mit Kursplus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain