Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 22,87 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 22,87 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 22,77 EUR. Bei 22,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 71.417 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 100,31 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 33,15 EUR.

Am 01.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,679 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

