Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 16,67 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 16,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 16,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,49 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 570.715 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 174,89 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,29 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,32 EUR aus.

Zalando veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,659 EUR in den Büchern stehen haben wird.

