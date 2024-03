Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Zalando

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 24,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,0 Prozent auf 24,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 24,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 640.308 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 39,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,76 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,03 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 02.11.2023. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Zalando-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 0,837 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

