Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,16 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,16 EUR. Bei 24,27 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 24,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 96.228 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 39,22 EUR. Gewinne von 62,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 51,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,81 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,837 EUR je Aktie aus.

