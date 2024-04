Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 26,95 EUR zu.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 26,95 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 27,41 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,16 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 315.700 Aktien.

Bei 37,66 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 31,60 EUR.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,27 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Zalando dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,856 EUR je Aktie.



