Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 26,68 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 26,68 EUR ab. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 26,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 485.086 Stück.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,66 EUR an. 41,15 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 31,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2,27 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,856 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX aktuell

LUS-DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX