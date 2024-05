Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 23,73 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 23,73 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 23,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,74 EUR. Bisher wurden heute 196.800 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 32,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit Abgaben von 32,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,84 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,24 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,26 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,813 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

