Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 25,27 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 25,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.302 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,86 EUR.

Am 04.05.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.255,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,580 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

