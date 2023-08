Zalando Aktie News: Zalando verteidigt Stellung am Nachmittag

Kurs der Zalando

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Im XETRA-Handel kam die Zalando-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,58 EUR.

Die Zalando-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 27,16 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 26,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 262.081 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,35 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,17 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.556,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.623,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,636 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

adidas-, PUMA-, Zalando-Aktien & Co. unter Druck: Prognosesenkung durch Farfetch belastet - Farfetch-Aktie -37 Prozent

Zalando-Aktie schwächer: Shein und Temu könnten Zalando wohl künftig zunehmend Konkurrenz machen

Analysten sehen für Zalando-Aktie Luft nach oben