Zalando Aktie News: Zalando steigt am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 27,01 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 27,01 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 27,16 EUR zu. Bei 26,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 27.647 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 30.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 28,99 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 03.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,54 Prozent zurück. Hier wurden 2.556,30 EUR gegenüber 2.623,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,636 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

adidas-, PUMA-, Zalando-Aktien & Co. unter Druck: Prognosesenkung durch Farfetch belastet - Farfetch-Aktie -37 Prozent

Zalando-Aktie schwächer: Shein und Temu könnten Zalando wohl künftig zunehmend Konkurrenz machen

Analysten sehen für Zalando-Aktie Luft nach oben