Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Freitagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 24,73 EUR.
Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 24,73 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 24,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 165.151 Zalando-Aktien umgesetzt.
Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 38,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,95 EUR fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 18,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 37,36 EUR.
Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,84 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 EUR je Zalando-Aktie belaufen.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
|12.08.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
