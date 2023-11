Zalando Aktie News: Zalando legt am Mittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 23,14 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 23,14 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 23,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117.386 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (19,89 EUR). Mit einem Kursverlust von 14,07 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 29.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,664 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

