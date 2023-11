Zalando Aktie News: Zalando behauptet sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 23,05 EUR.

Die Zalando-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,05 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,09 EUR an. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 22,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.948 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 98,74 Prozent zulegen. Bei 19,89 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,90 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 01.11.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.274,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.349,10 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,664 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

