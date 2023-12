Zalando Aktie News: Zalando verliert am Freitagmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,3 Prozent bei 21,45 EUR.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 6,3 Prozent auf 21,45 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 950.712 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,57 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,30 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,15 EUR.

Am 01.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Zalando die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,679 EUR je Aktie.

