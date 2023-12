Zalando Aktie News: Investoren fliehen am Freitagnachmittag aus Zalando

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,6 Prozent auf 21,38 EUR ab.

Das Papier von Zalando befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,6 Prozent auf 21,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 21,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.816.953 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. 114,27 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,89 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 6,99 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,15 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 01.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,679 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

