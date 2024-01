Zalando Aktie News: Zalando zieht am Dienstagmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 17,59 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 17,59 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 17,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 753.286 Stück.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 160,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,32 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Zalando die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,658 EUR je Zalando-Aktie.

