Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Bullenmodus

So bewegt sich Zalando

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 6,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,0 Prozent auf 18,00 EUR. Bei 18,10 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.541.924 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. 154,50 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 11,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,32 EUR an.

Zalando gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.274,90 EUR, gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,16 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,658 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus