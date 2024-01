Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 17,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 17,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 17,48 EUR. Bei 17,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.853 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 164,57 Prozent wieder erreichen. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 32,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,16 Prozent zurück. Hier wurden 2.274,90 EUR gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Zalando dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,658 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus