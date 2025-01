Kurs der Zalando

Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Kursplus

23.01.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 31,53 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Zalando 31,66 EUR 0,93 EUR 3,03% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 31,53 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 31,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 218.213 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,87 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2024 (17,86 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 43,36 Prozent sinken. Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,35 EUR je Zalando-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Zalando dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je Zalando-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie DAX aktuell: DAX stärker Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus Outperform für Zalando-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com