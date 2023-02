Zalando Aktie News: Zalando legt am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,46 EUR

Die Zalando-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 38,75 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 38,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 47.127 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 59,76 EUR erreichte der Titel am 28.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 102,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,57 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 02.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 29.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,242 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

