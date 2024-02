Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 18,78 EUR ab.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 18,78 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 18,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 268.028 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,47 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 54,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,82 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,680 EUR je Zalando-Aktie.

