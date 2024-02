Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 19,23 EUR bewegte sich die Zalando-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Bei der Zalando-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 19,23 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,28 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 19,19 EUR. Bei 19,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.088 Zalando-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 41,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 53,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit Abgaben von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Zalando dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,680 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Zalando-Aktie unter Druck: Irreführende Nachhaltigkeitskennzeichen werden entfernt