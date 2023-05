Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 30,79 EUR

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 30,71 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 30,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,68 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.113 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 32,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,54 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 04.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.255,60 EUR – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 03.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,600 EUR je Aktie.

