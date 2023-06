Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,66 EUR

0,23% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 26,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 26,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 30.107 Stück.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,99 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,86 EUR.

Am 04.05.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 2.255,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,580 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Stabilisierung: Zalando-, HelloFresh- und Delivery Hero-Aktien legen zu

Zalando-Aktie nach positiver Analysteneinschätzung auf Erholungskurs - Einstiegsgelegenheit

Mai 2023: So schätzen Experten die Zalando-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images