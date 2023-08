Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Zalando-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,71 EUR.

Bei der Zalando-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 26,94 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 26,51 EUR. Mit einem Wert von 26,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 235.204 Zalando-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. 71,51 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.556,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Zalando dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,636 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

adidas-, PUMA-, Zalando-Aktien & Co. unter Druck: Prognosesenkung durch Farfetch belastet - Farfetch-Aktie -37 Prozent

Zalando-Aktie schwächer: Shein und Temu könnten Zalando wohl künftig zunehmend Konkurrenz machen

Analysten sehen für Zalando-Aktie Luft nach oben