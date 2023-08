Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Mittwochvormittag positiv

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,83 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 26,83 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 26,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.532 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Mit einem Zuwachs von 70,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 30.09.2022. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 39,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17 EUR an.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,05 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.556,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,636 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

adidas-, PUMA-, Zalando-Aktien & Co. unter Druck: Prognosesenkung durch Farfetch belastet - Farfetch-Aktie -37 Prozent

Zalando-Aktie schwächer: Shein und Temu könnten Zalando wohl künftig zunehmend Konkurrenz machen

Analysten sehen für Zalando-Aktie Luft nach oben