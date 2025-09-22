Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,54 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 26,54 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,60 EUR. Bisher wurden heute 30.853 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 17,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,82 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

