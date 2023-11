Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 22,77 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 22,77 EUR ab. Bei 22,69 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 288.321 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 101,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,89 EUR ab. Abschläge von 12,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 29.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,664 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 3 Jahren gekostet

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter