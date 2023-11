Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kurs der Zalando

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 23,16 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 23,16 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 23,17 EUR. Bei 23,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 40.930 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,80 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,89 EUR ab. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 16,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.274,90 EUR – eine Minderung von 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.349,10 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,664 EUR je Aktie aus.

