Zalando Aktie News: Zalando am Mittag gefragt

Um 12:22 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 32,95 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,97 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 32,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.182 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.01.2022 markierte das Papier bei 73,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 55,32 Prozent zulegen. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 71,79 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,20 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,05 Prozent auf 2.349,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Zalando am 07.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,261 EUR je Aktie belaufen.

