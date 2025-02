Zalando Aktie News: Zalando am Mittag auf grünem Terrain

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von Zalando konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 37,52 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 37,84 EUR zu. Bei 37,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 306.440 Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 11.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 50,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,91 EUR angegeben.

Am 05.11.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

