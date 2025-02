Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 37,13 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 37,13 EUR. Bei 37,84 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 37,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 422.302 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,95 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,43 EUR am 11.03.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 50,36 Prozent sinken.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,91 EUR.

Am 05.11.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Am 26.02.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Zalando stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün