Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,09 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 31,32 EUR. Bei 31,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 85.861 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2024 (20,26 EUR). Abschläge von 34,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,55 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.03.2025. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 3,06 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

