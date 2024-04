Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 26,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 26,40 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 26,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,46 EUR. Bisher wurden heute 24.039 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 37,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 31,60 EUR.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,27 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,35 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Zalando die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,856 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Start im Plus

Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Handelsende zu