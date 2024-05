Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 23,61 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 23,61 EUR zu. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,88 EUR zu. Bei 22,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 462.818 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR an. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 26,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,84 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 07.05.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zalando.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,813 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.



