Zalando Aktie News: Zalando am Mittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 30,70 EUR ab.

Die Zalando-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 30,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 30,55 EUR. Bei 30,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.598 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 60,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 39,67 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.255,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,29 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Zalando am 03.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,576 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Erste Schätzungen: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABOUT YOU-Aktie weiter stark: Gute Branchenstimmung

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Zalando bedeutet