Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 30,81 EUR ab.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 30,81 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 30,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,75 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 15.035 Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 48,69 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 30.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,75 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,67 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.255,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Zalando.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,576 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

