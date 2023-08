Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 27,29 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 27,29 EUR nach oben. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,29 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,25 EUR. Zuletzt wechselten 9.786 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,86 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 29,72 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.556,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.623,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,636 EUR je Aktie.

