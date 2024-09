Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag fester

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 28,05 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 28,05 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,34 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 333.707 Zalando-Aktien.

Am 24.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 43,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 33,07 EUR.

Am 06.08.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 2,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,907 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

