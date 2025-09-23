Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Zalando im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 27,38 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 27,38 EUR zu. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 27,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,76 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 567.341 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Abschläge von 17,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,82 EUR.

Zalando veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

