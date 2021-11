Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich

Aktien in diesem Artikel Zalando 77,40 EUR

Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 77,96 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.954 Punkten tendiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 77,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 67.119 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 105,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,60 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2021 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 106,38 EUR. Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

