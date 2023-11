Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 22,62 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 22,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 22,48 EUR. Mit einem Wert von 22,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 230.098 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,52 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,89 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 13,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 33,90 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.274,90 EUR, gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,16 Prozent präsentiert.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,664 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün